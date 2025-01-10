Некоторые авиабилеты в России начали продавать со скидкой 50 %

В России ввели скидку в 50% на авиабилеты для детей до 12 лет С 10 января все российские авиакомпании будут предоставлять скидку на детские билеты в 50%, заявил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина министр транспорта Роман Старовойт.