Виды дробящего ударного оружия, плюсы и минусы смертоносных предметов

К оружию дробящего действия можно причислить одновременно несколько различных видов. И если владение мечом, боевым топором требовало умения в сочетании с силой, то для использования булавы, кистеня хватало просто хорошей физической подготовки.
К оружию дробящего действия можно причислить одновременно несколько различных видов. И если владение мечом, боевым топором требовало умения в сочетании с силой, то для использования булавы, кистеня хватало просто хорошей физической подготовки.
Свежие комментарии