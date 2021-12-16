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    Короче, для самозащиты оружие использовать нельзя, даже если на вас нападёт стая черножопых бесхвостых ишаков...Правила ношения п...

Виды дробящего ударного оружия, плюсы и минусы смертоносных предметов

Виды дробящего ударного оружия, плюсы и минусы смертоносных предметов

К оружию дробящего действия можно причислить одновременно несколько различных видов. И если владение мечом, боевым топором требовало умения в сочетании с силой, то для использования булавы, кистеня хватало просто хорошей физической подготовки.

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