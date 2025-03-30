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Власти Китая проверят сделку по продаже панамских портов американским компаниям

Власти Китая проверят сделку по продаже панамских портов американским компаниям

Государственное управление по регулированию рынка в Китае проверит законность сделки о продаже гонконгской фирмой Hutchison двух портов Панамского канала компаниям из США.

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