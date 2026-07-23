При атаке ВСУ на село Песчаное пострадал мирный житель

ВСУ атаковали территорию Курской области, пострадал мирный житель. Об этом в телеграм-канал е сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн «Враг продолжает атаковать село Песчаное Беловского района.
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