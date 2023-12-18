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Добрый Мир

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«Это конец»: слова фон дер Ляйен об Украине вызвали шок у немцев

«Это конец»: слова фон дер Ляйен об Украине вызвали шок у немцев

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен приближает разрушение Евросоюза своими заявлениями об Украине, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.

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