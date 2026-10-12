Макрон заявил о задержании танкера к югу от острова Реюньон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер DF Peak более чем в 450 морских милях к югу от острова Реюньон в Индийском океане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бомба прилетела н...
- ЮГ Кучно пошло по ми...
- Кучно пошло по ми...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым