Как выбрать ювелирное украшение: ответ Роспотребнадзора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря, ФедералПресс. В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рассказали, как правильно выбрать ювелирное украшение в подарок на Новый год, чтобы не остаться разочарованным.
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