Telegraph: британского студента-неонациста «приговорили» к чтению британской классики

21-летний британский студент, сочувствующий нацистам, получил два года условно, после того как пообещал не изучать более литературу неонацистского содержания, а вместо неё читать романы и пьесы британских классиков, пишет The Daily Telegraph.
21-летний британский студент, сочувствующий нацистам, получил два года условно, после того как пообещал не изучать более литературу неонацистского содержания, а вместо неё читать романы и пьесы британских классиков, пишет The Daily Telegraph.
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