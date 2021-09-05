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Telegraph: британского студента-неонациста «приговорили» к чтению британской классики

Telegraph: британского студента-неонациста «приговорили» к чтению британской классики

21-летний британский студент, сочувствующий нацистам, получил два года условно, после того как пообещал не изучать более литературу неонацистского содержания, а вместо неё читать романы и пьесы британских классиков, пишет The Daily Telegraph.

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