6 сентября отмечаем Евтихий Тихий. Обманчиво-успокаивающее название у этого дня — несчастливых примет и запретов хоть отбавляй.
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6 сентября отмечаем Евтихий Тихий. Обманчиво-успокаивающее название у этого дня — несчастливых примет и запретов хоть отбавляй.