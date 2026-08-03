Стало известно о разрушении энергосистемы Украины

Энергосистема Украины раздроблена, а нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны получили разрушения. Об этом заявила бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.
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