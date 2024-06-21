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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Вьетнамский узел или ... русские с русскими всегда договорятся

Вьетнамский узел или ... русские с русскими всегда договорятся

Слышали мудрую шутку из 1980-х, что «вьетнамцы – это такие русские Индокитая»? Чистая правда, поскольку использовать русскую речь в Ханое или любом другом местечке Вьетнама можно было относительно свободно, всегда находился понимающий.

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