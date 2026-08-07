На Ямале более 1200 абитуриентов выбрали специальности ТЭК в колледжах

Ямальские коллежи в новом учебном году распахнут двери для 3,5 тысячи студентов. В тройке самых востребованных направлений по-прежнему сестринское и лечебное дело, а также специальности топливно-энергетического комплекса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии