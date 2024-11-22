Беспредел растёт, и складывается впечатление, что русские школы становятся местом проведения опасного флешмоба под названием "Выруби белого".
ДЕПУТАТ ПЕРВЫМ ЗАЯВИЛ О "КРЫСИНОМ УДАРЕ" МИГРАНТА: ФЛЕШМОБ "ВЫРУБИ БЕЛОГО" - НЕ ШУТКА
Комментарии
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НR
Надежда Rudi
А Песков - то что выдал: нам в России нужны мигранты для демографии. ОН там вообще все попутал? Что ждет Россию? Ребятишки вокруг не говорящие на русском, черноглазые черноволосые и истребляющие светлоголовых? А с кем он будет ракеты запускать? С мигрантами - инженерами?
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11 час.
М
ММ
Ударил ногой в грудь русскую девушку? Сломать ему ногу! В конце концов, нога сломалась от удара и всё. И никто не видел!
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11 час.
Олег Руднев
Замуж можно с 12 лет. А почему этим выродкам в тюрьму нельзя с 12 лет?
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8 час.
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