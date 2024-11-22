ДЕПУТАТ ПЕРВЫМ ЗАЯВИЛ О "КРЫСИНОМ УДАРЕ" МИГРАНТА: ФЛЕШМОБ "ВЫРУБИ БЕЛОГО" - НЕ ШУТКА

НR

Надежда Rudi

А Песков - то что выдал: нам в России нужны мигранты для демографии. ОН там вообще все попутал? Что ждет Россию? Ребятишки вокруг не говорящие на русском, черноглазые черноволосые и истребляющие светлоголовых? А с кем он будет ракеты запускать? С мигрантами - инженерами?