Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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ДЕПУТАТ ПЕРВЫМ ЗАЯВИЛ О "КРЫСИНОМ УДАРЕ" МИГРАНТА: ФЛЕШМОБ "ВЫРУБИ БЕЛОГО" - НЕ ШУТКА

ДЕПУТАТ ПЕРВЫМ ЗАЯВИЛ О "КРЫСИНОМ УДАРЕ" МИГРАНТА: ФЛЕШМОБ "ВЫРУБИ БЕЛОГО" - НЕ ШУТКА

Беспредел растёт, и складывается впечатление, что русские школы становятся местом проведения опасного флешмоба под названием "Выруби белого".

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Комментарии
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НR
Надежда Rudi
А Песков - то что выдал: нам в России нужны мигранты для демографии. ОН там вообще все попутал? Что ждет Россию? Ребятишки вокруг не говорящие на русском, черноглазые черноволосые и истребляющие светлоголовых? А с кем он будет ракеты запускать? С мигрантами - инженерами?
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