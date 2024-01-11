Назначение нового премьер-министра Франции вызвало неоднозначную оценку Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром 34-го летнего Габриэля Атталя, который стал не только самым молодым в истории республики главой государства, но и известен тем, что является открытым геем.
Геи начинают править Европой?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МС
Марина Свобода
Чего удивляться и у нас полно этих везде и во власти и в искусстве
Ответить
18 час.
Галина Смирнова
У Эмика просто башню снесло от двух старух: и дома, и на работе....Так хоть приятное разнообразие)
Ответить
18 час.
Юрий Белов
Автор пишет : ,,Французов это не смущает,, Зачем тогда столько много букв об этом ? Почему это должно смущать нас ? Французы выбрали себе президентом петуха , следовательно доверили ему назначать чиновников по своему усмотрению . Вот и назначил своего - что удивляет ?
Ответить
13 час.
Свежие комментарии