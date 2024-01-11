Геи начинают править Европой?

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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МС
Марина Свобода
Чего удивляться и у нас полно этих везде и во власти и в искусстве
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18 час.
Галина Смирнова
У Эмика просто башню снесло от двух старух: и дома, и на работе....Так хоть приятное разнообразие)
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18 час.
Юрий Белов
Автор пишет : ,,Французов это не смущает,, Зачем тогда столько много букв об этом ? Почему это должно смущать нас ? Французы выбрали себе президентом петуха , следовательно доверили ему назначать чиновников по своему усмотрению . Вот и назначил своего - что удивляет ?
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13 час.

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