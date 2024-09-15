РЕН ТВ расскажет, зачем в 90-х на Украине распилили новые Ту-160

Global Look Press/MOD Russia К концу 80-х годов в СССР было построено 25 бомбардировщиков Ту-160. Как рассказал РЕН ТВ историк авиации Валерий Смирнов, 19 из них базировались в Черниговской области и остались там после развала Союза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии