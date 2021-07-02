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Завод «Тяжстанкогидропресс» приступил к погашению налоговой задолженности

Завод «Тяжстанкогидропресс» приступил к погашению налоговой задолженности

Вопросы сохранения производственного потенциала ПАО «Тяжстанкогидропресс», а также погашения налоговой задолженности предприятия, обсуждены правительством Новосибирской области совместно с Минпромторгом России, ПАО «Сбербанк», АО «БКС Банк».

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