Завод «Тяжстанкогидропресс» приступил к погашению налоговой задолженности

Вопросы сохранения производственного потенциала ПАО «Тяжстанкогидропресс», а также погашения налоговой задолженности предприятия, обсуждены правительством Новосибирской области совместно с Минпромторгом России, ПАО «Сбербанк», АО «БКС Банк».
Вопросы сохранения производственного потенциала ПАО «Тяжстанкогидропресс», а также погашения налоговой задолженности предприятия, обсуждены правительством Новосибирской области совместно с Минпромторгом России, ПАО «Сбербанк», АО «БКС Банк».
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