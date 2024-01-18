В Крынках - российский флаг! ВСУ ведут шквальный огонь: здесь просто ад

Константин Самарин

Со всех экранов нас уверяют, что у украинцев снарядный голод, что им нечем отвечать на огонь российской артиллерии. А по факту оказывается, что это ложь, и те, кто на фронте, на своей шкуре ощущают этот "снарядный голод" ВСУшников. Может хватит держать людей за идиотов?