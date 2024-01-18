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В Крынках - российский флаг! ВСУ ведут шквальный огонь: здесь просто ад

В Крынках - российский флаг! ВСУ ведут шквальный огонь: здесь просто ад

На Херсонском направлении после тяжелых боестолкновений ВС РФ в Крынках был установлен российский флаг.

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Комментарии
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Константин Самарин
Со всех экранов нас уверяют, что у украинцев снарядный голод, что им нечем отвечать на огонь российской артиллерии. А по факту оказывается, что это ложь, и те, кто на фронте, на своей шкуре ощущают этот &quot;снарядный голод&quot; ВСУшников. Может хватит держать людей за идиотов?
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