В Соцфонде рассказали, какие выплаты вырастут в следующем году

По оценкам экспертов, до 30 процентов россиян не знают о полагающихся им выплатах. Задача не только нового Социального фонда, но и государства в целом - найти всех граждан, которые имеют право на поддержку по закону, рассказал «Парламентской газете» глава ведомства Сергей Чирков.
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