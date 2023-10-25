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Михалков вывел на чистую воду Пескова, и озвучил неудобную правду про Ани Лорак

Наверняка многие в курсе того, что в Россию начинают просачиваться те, кого с легкой руки пресс-секретаря Дмитрия Пескова, называют в России "испуганными патриотами".

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Комментарии
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ВГ
Валерий Горин
Всех испуганных патриотов гнать из страны, безвозвратно, а захотят вернуться - автомат и на передовую.
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3 д.
АТ
Александр Теплов
Вот,на таких примерах, можно увидеть сколько вокруг Путина,крутится обмана и лжи...
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2 д.
Дмитрий Арт
песков вылизывал ручку жены педофила галкина  а остальных он крышует за бабло .........
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20 час.

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