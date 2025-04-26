Заноза
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Заноза

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Началось: От Пугачёвой прямиком в Россию

Началось: От Пугачёвой прямиком в Россию

 Слова Пореченкова о беглецах сбылись Возвращение "звёзд"-предателей уже началось? Первый уже пошёл - от Пугачёвой прямиком в Россию.

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Комментарии
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vagas Karlito
О да это поспособствует объединению  русских с русскими!)) Кто там кто  каждый понимает сам!) Опять захват опять наплыв!
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10 час.
Tania Еременко
Перепутала, Константин, извините.
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10 час.
Сергей Петров
Козловский, как артист, так себе. А он ещё и дерьмом оказался.
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4 час.
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