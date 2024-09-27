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Царьград

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Ученые нашли способ вернуть зрение без операции

Ученые нашли способ вернуть зрение без операции

Исследователи обратили внимание на тринадцатиполосных сусликов.Исследователи из Национального института глаз (США) и Чжэцзянского университета (Китай) разработали новый метод лечения катаракты без хирургического вмешательства.

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