Аркадий Дворкович: «Всегда четко разделяю обязанности президента ФИДЕ и болельщика. У Карлсена и Непомнящего одинаковые условия в матче за звание чемпиона мира»

Глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович ответил на вопросы о матче за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном.

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