Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • bianka Белая
    Нельзя сказать, что Франция и Германия несерьезные страны. Но факт тот, что правящую верхушку в  этих странах поддерж...Впервые с начала ...
  • Александр Sh
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Впервые с начала СВО. ООН забила тревогу из-за одного решения США

Впервые с начала СВО. ООН забила тревогу из-за одного решения США

РИА Новости Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке© AP Photo / Mary Altaffer США впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

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Комментарии
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Семен Демин
Всего 9 стран, включая прибалтийских лимитрофов?!  Это не серьезно.
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8 час.
Александр Sh
по классике, разворот должен быть на 360 градусов!)))
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4 час.
bianka Белая
Нельзя сказать, что Франция и Германия несерьезные страны. Но факт тот, что правящую верхушку в  этих странах поддерживает всё меньшее число населения. По сути, Шольц,, Макрон и их команды- хромые утки.
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1 час.
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