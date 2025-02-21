РИА Новости Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке© AP Photo / Mary Altaffer США впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Впервые с начала СВО. ООН забила тревогу из-за одного решения США
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Семен Демин
Всего 9 стран, включая прибалтийских лимитрофов?! Это не серьезно.
Ответить
8 час.
Александр Sh
по классике, разворот должен быть на 360 градусов!)))
Ответить
4 час.
bianka Белая
Нельзя сказать, что Франция и Германия несерьезные страны. Но факт тот, что правящую верхушку в этих странах поддерживает всё меньшее число населения. По сути, Шольц,, Макрон и их команды- хромые утки.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии