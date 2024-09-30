Отказ от курения снижает риск инфаркта почти в два раза

Решение бросить курить без преувеличений может спасти жизнь. Исследователи выяснили, как полный отказ от табака и снижение количества сигарет влияют на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, пишет «Медвестник».
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