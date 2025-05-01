Нилов: обязательная справка об отсутствии ВИЧ у мигрантов обезопасит россиян

Прибывающие в Россию мигранты для пересечения границы обязаны предоставить справку об отсутствии серьезных заболеваний и инфекций, отрицательные результаты теста на наркотики, а также заранее купленную медицинскую страховку.
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