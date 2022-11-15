Падение ракет в Польше. Что известно

В Польше прошло срочное совещание Комитета правительства по безопасности и обороне в связи с «кризисной ситуацией» на фоне сообщений о падении двух ракет на территории страны и гибели двух ее граждан.
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