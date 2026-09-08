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Мировое обозрение

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Лавров назвал Европу «исчадием ада» и напомнил о мировых войнах

Лавров назвал Европу «исчадием ада» и напомнил о мировых войнах

Глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале дал жесткую характеристику европейской истории и современной политике Запада.

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