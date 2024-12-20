Роботы-доставщики появились в детских наборах бывшего McDonald’s в Казахстане

Бывшие рестораны McDonald’s в Казахстане представили коллаборацию с «Яндекс Go». Теперь посетители сети быстрого питания могут купить I'M Mini (аналог «Хэппи мила») с игрушками в виде роботов-доставщиков.
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