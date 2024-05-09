Кристина Орбакайте лишила своего старшего сына наследства от звёздной бабушки

В последнее время поговаривают, что дочь Аллы Пугачёвой – Кристина Орбакайте, планирует приехать в Россию, чтобы принять участие в концерте, который посвящен дню защиты детей, на минутку, его хотят провести в Кремлёвском дворце.
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