Air Vanuatu подает заявление о банкротстве после отмены всех международных рейсов

Air Vanuatu подала заявление о защите от банкротства в пятницу, на следующий день после того, как государственный авиаперевозчик Республики Вануату отменил все международные рейсы, в результате чего тысячи туристов оказались в затруднительном положении.
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