ЦРПТ: число импортёров БАДов в Россию выросло в 13 раз

После введения маркировки число компаний, импортирующих БАДы в Россию, увеличилось в 13 раз, достигнув 2612.
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