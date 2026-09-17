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Александра Куцевол после смерти Олега Яковлева: новая жизнь, суды и многолетняя борьба за наследство

Александра Куцевол после смерти Олега Яковлева: новая жизнь, суды и многолетняя борьба за наследство

Казалось, эта история должна была закончиться много лет назад. Олега Яковлева не стало в 2017 году, наследство было оформлено, а Александра Куцевол постепенно исчезла из светской хроники.

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