Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов призвал голосовать за своего главного конкурента на выборах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая, ФедералПресс. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, заместитель руководителя свердловского отделения «Единой России» призвал голосовать за врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера на предстоящих партийных праймериз.
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