На Камчатку поступят два беспилотника для мониторинга лесных пожаров

Два квадрокоптера в рамках национального проекта «Беспилотные и авиационные системы» в ближайшее время поступят в два Камчатских отделения лесоохраны, 12 августа сообщает пресс-служба исполнительных органов Камчатского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии