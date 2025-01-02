Студия TeamKill Media анонсировала “духовного наследника” Dino Crisis под названием Proje...

Студия TeamKill Media анонсировала “духовного наследника” Dino Crisis под названием Project VПока просьбы геймеров к Capcom выпустить продолжение Dino Crisis остаются без ответа, другие компании пытаются заполнить образовавшуюся пустоту.
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