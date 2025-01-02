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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Студия TeamKill Media анонсировала “духовного наследника” Dino Crisis под названием Proje...

Студия TeamKill Media анонсировала “духовного наследника” Dino Crisis под названием Proje...

Студия TeamKill Media анонсировала “духовного наследника” Dino Crisis под названием Project VПока просьбы геймеров к Capcom выпустить продолжение Dino Crisis остаются без ответа, другие компании пытаются заполнить образовавшуюся пустоту.

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