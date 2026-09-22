Явка на выборах в Госдуму превысила 59,68%

Явка на выборах в Госдуму превысила показатели 1993, 2003, 2016 и 2021 годов, достигнув 59,68% после обработки почти всех протоколов.
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