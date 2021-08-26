У молпрома "убежала" доходность

26 августа. FINMARKET.RU - Молочная промышленность РФ столкнулась с резким ростом себестоимости на фоне сдержанного увеличения цен на готовую продукцию, сообщил генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.
26 августа. FINMARKET.RU - Молочная промышленность РФ столкнулась с резким ростом себестоимости на фоне сдержанного увеличения цен на готовую продукцию, сообщил генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.
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