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У молпрома "убежала" доходность

26 августа. FINMARKET.RU - Молочная промышленность РФ столкнулась с резким ростом себестоимости на фоне сдержанного увеличения цен на готовую продукцию, сообщил генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.

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