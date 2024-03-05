😱 Пьяный крымчанин избил свою бабушку и украл у неё деньги В Бахчисарайском районе пьяный мужчина ударил и похитил деньги у своей бабушки.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
😱 Пьяный крымчанин избил свою бабушку и украл у неё деньги В Бахчисарайском районе пьяный мужчина ударил и похитил деньги у своей бабушки.