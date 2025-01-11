«Ман Сити» берет Хусанова за 50 млн, санкции США против Дюкова, саудовцы домогались испанских фанаток, Ла Лига продолжает битву с «Барсой» и другие новости

1. «Ман Сити», защитник, 50 млн – именно столько заплатят «горожане» (40 млн сразу, остальное – бонусы) за Абдукодира Хусанова.
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