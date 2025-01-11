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Не только о футболе

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«Ман Сити» берет Хусанова за 50 млн, санкции США против Дюкова, саудовцы домогались испанских фанаток, Ла Лига продолжает битву с «Барсой» и другие новости

«Ман Сити» берет Хусанова за 50 млн, санкции США против Дюкова, саудовцы домогались испанских фанаток, Ла Лига продолжает битву с «Барсой» и другие новости

1. «Ман Сити», защитник, 50 млн – именно столько заплатят «горожане» (40 млн сразу, остальное – бонусы) за Абдукодира Хусанова.

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Комментарии
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сергей озеров
Илича за 25? Ну,не знаю,мне думается,поторговавшись,за такие деньги можно было купить Тикнизяна с Батраковым вместе,немного добавив,если говорить о пользе для команды.
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11 час.
КУАТ
Не думаю, что отдадут за него столько.
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5 час.
КУАТ
Абдукодир Хусанов, 20 лет, 186, 84, молодой и габаритный ц.з.
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5 час.

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