Арт-обозрение

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Шеф-повар из Японии вырезает замысловатые узоры на овощах и фруктах

Такехиро Кишимото (Takehiro Kishimoto) из города Кобе, что на юге Японии, уже более десять лет занимается тайским фруктовым искусством (или тайским карвингом) и способен вырезать очень тонкие узоры на мягкой мякоти практически любого продукта.

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