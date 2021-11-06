Шеф-повар из Японии вырезает замысловатые узоры на овощах и фруктах

Такехиро Кишимото (Takehiro Kishimoto) из города Кобе, что на юге Японии, уже более десять лет занимается тайским фруктовым искусством (или тайским карвингом) и способен вырезать очень тонкие узоры на мягкой мякоти практически любого продукта.
Такехиро Кишимото (Takehiro Kishimoto) из города Кобе, что на юге Японии, уже более десять лет занимается тайским фруктовым искусством (или тайским карвингом) и способен вырезать очень тонкие узоры на мягкой мякоти практически любого продукта.
Свежие комментарии