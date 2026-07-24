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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Коламбус» договорился о контракте с Силлинджером на 3 года, избежав арбитража. Кэпхит – 4,625 млн долларов (Эллиотт Фридман)

« Коламбус » договорился о заключении нового контракта с нападающим Коулом Силлинджером. Как сообщает инсайдер Эллиотт Фридман , срок соглашения рассчитан на 3 года.

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