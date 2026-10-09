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Новости Китая - всё о бизнесе КНР

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Индекс деловой активности в Китае вернулся к росту после двух месяцев спада

Индекс деловой активности в Китае вернулся к росту после двух месяцев спада

Китай останется якорем стабильности по мере замедления глобального экономического роста, а его обширный внутренний рынок, промышленная модернизация и политическая поддержка укрепят устойчивость страны.

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