Песков заявил о способности России развиваться несмотря на санкции

Россия смогла приспособиться к санкциям и продолжает развиваться в условиях давления. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос обозревателя «Известий» Николая Иванова.
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