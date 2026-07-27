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Пятый канал

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Песков заявил о способности России развиваться несмотря на санкции

Песков заявил о способности России развиваться несмотря на санкции

Россия смогла приспособиться к санкциям и продолжает развиваться в условиях давления. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос обозревателя «Известий» Николая Иванова.

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