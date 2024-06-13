Отец Зайнутдинова намекнул, что сын не будет переходить в «Зенит»

Зайнутдинов-старший намекнул, что его сын не заинтересован в переходе в «Зенит». Вчера, 12 июня, в СМИ прошла информация, согласно которой «Зенит» вскоре подпишет полузащитника «Бешикташа» и сборной Казахстана Бактиера Зайнутдинова.