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Товарищеские матчи. «Дортмунд» в гостях у «Осаки», «Ливерпуль» сыграет с «Рексхэмом» в США

В товарищеских матчах «Боруссия» Дортмунд сыграет в гостях с «Сересо Осака», «Ливерпуль» встретится с « Рексхэмом » в США.

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