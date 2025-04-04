Главные новости за день:. Владимир Путин встретился в Кремле с министром культуры РФ Ольгой Любимовой Дмитриев: администрация Трампа предотвратила третью мировую войну Российская армия взяла под контр

Главные новости за день:Владимир Путин встретился в Кремле с министром культуры РФ Ольгой ЛюбимовойДмитриев: администрация Трампа предотвратила третью мировую войнуРоссийская армия взяла под контроль населенные пункты Успеновка и Розовка в ДНР Минобороны РФ: за ночь над регионами России сбиты 107 … .