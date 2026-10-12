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60 граммов арахиса в день изменили реакцию мозга на инсулин

60 граммов арахиса в день изменили реакцию мозга на инсулин

Исследователи Маастрихтского университета в Нидерландах обнаружили, что регулярное употребление арахиса может улучшать чувствительность мозга к инсулину — гормону, который участвует в работе нервных клеток и поддерживает когнитивные функции, в том числе память.

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