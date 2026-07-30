ФИФА планирует привлечь $4,2 млрд на создание коммерческой структуры

Президент Международной футбольной федерации (ФИФА) Джанни Инфантино представил предложение по созданию новой коммерческой структуры FIFA Forward Enterprise (FFE), целью которой является управление коммерческой деятельностью организации.
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