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Ученые нашли ген, который «помогает» распространятся раковым клеткам

Ученые нашли ген, который «помогает» распространятся раковым клеткам

Эксперимент проводился на мышах.Специалисты общего онкологического центра Массачусетса выявили ген, способствующий распространению раковых клеток в организме.

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