Nature: "липидные зоны" выявили границы, незаметные прежним картам мозга

Ученые Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) составили новую карту мозга, разделив его на 539 химически различных зон — по составу жиров (липидов).
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